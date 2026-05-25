Semana em Taboão da Serra terá mínima de 12°C tempo nublado e possibilidade de chuva

Direto da redação

A previsão do tempo para esta semana em Taboão da Serra indica temperaturas mais baixas, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns períodos. A menor temperatura prevista é de 12°C, esperada para quinta-feira (28).

Nesta segunda-feira (25), o dia será de muitas nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 21°C. O tempo permanece estável e sem previsão de chuva.

Na terça-feira (26), o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde. Os termômetros variam entre 15°C e 23°C, sendo o dia mais quente da semana.

Já na quarta-feira (27), o tempo volta a ficar firme, mas o céu continua com muitas nuvens ao longo do dia. A mínima prevista é de 14°C e a máxima de 20°C.

Na quinta-feira (28), os moradores devem sentir mais frio, com mínima de 12°C e máxima de 19°C. O céu segue nublado durante todo o dia.

A sexta-feira (29) também será de temperaturas amenas, variando entre 13°C e 19°C, mantendo o padrão de muitas nuvens e tempo estável.

A umidade do ar permanece elevada ao longo da semana em Taboão da Serra.