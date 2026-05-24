Taboão da Serra recebe Maurren Maggi e Vanessa Sena no Dia do Desafio nesta quarta-feira (27)

Direto da redação

O Taboão da Serra recebe nesta quarta-feira (27), às 19h, mais uma edição do Dia do Desafio com a presença das atletas Maurren Maggi e Vanessa Sena. O encontro será realizado no Ginásio Ayrton Senna da Silva, com entrada gratuita.

A atividade “Voando Alto: Atletismo” contará com bate-papo e vivência esportiva sobre a modalidade. Durante o evento, as atletas irão compartilhar experiências sobre a carreira, conquistas femininas no esporte e a importância da disciplina no atletismo.

Após a conversa com o público, Maurren Maggi e Vanessa Sena conduzirão uma atividade prática, ensinando técnicas do salto em distância e fundamentos de largada rápida.

A ação é promovida pelo Sesc Campo Limpo em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Segundo o secretário de Esportes, Luiz Lune, a expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores do evento. Já o prefeito Engenheiro Daniel destacou a importância da parceria com o Sesc para incentivar a prática esportiva e promover qualidade de vida à população.

Criado em 1995, o Dia do Desafio incentiva a prática de atividades físicas e hábitos mais saudáveis. Em 2026, o movimento traz o tema “Esporte é Direito!”, reforçando o esporte como ferramenta de saúde, inclusão e cidadania.

Serviço

Voando Alto: Atletismo com Maurren Maggi e Vanessa Sena

Dia: Quarta-feira, 27 de maio

Horário: 19h

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva – Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena

Entrada gratuita