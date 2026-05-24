Taboão da Serra amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir desta segunda-feira (25)

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira (25) a vacinação contra a gripe (influenza) para toda a população acima de 6 meses de idade. A imunização será realizada nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto em feriados e pontos facultativos. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação da campanha acontece após a vacinação dos grupos prioritários, iniciada em 28 de março. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Taboão da Serra aplicou 36.815 doses até o dia 20 de maio, alcançando cobertura vacinal de 39,65% entre os públicos prioritários.
O secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, reforçou a importância da imunização neste período de maior circulação de vírus respiratórios.
“A vacina é segura, gratuita e ajuda a prevenir complicações, internações e até óbitos causados pela influenza”, destacou.
O imunizante aplicado neste ano foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e atualizado para proteção contra as cepas A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).
Serviço:
Vacinação contra a Gripe para maiores de 6 meses
A partir de 25 de maio
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriado e ponto facultativo)
UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd.
Margaridas
UBS Jardim Record – R. Imaruí, 47, Jd. Record
UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros
UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção
UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras
UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara
UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio
Sampaio
UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa
Cecília
UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná
UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete
UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama
UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd.
América
UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino
UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna