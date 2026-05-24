Taboão da Serra amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir desta segunda-feira (25)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira (25) a vacinação contra a gripe (influenza) para toda a população acima de 6 meses de idade. A imunização será realizada nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto em feriados e pontos facultativos. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação da campanha acontece após a vacinação dos grupos prioritários, iniciada em 28 de março. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Taboão da Serra aplicou 36.815 doses até o dia 20 de maio, alcançando cobertura vacinal de 39,65% entre os públicos prioritários.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, reforçou a importância da imunização neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

“A vacina é segura, gratuita e ajuda a prevenir complicações, internações e até óbitos causados pela influenza”, destacou.

O imunizante aplicado neste ano foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e atualizado para proteção contra as cepas A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

Serviço:

Vacinação contra a Gripe para maiores de 6 meses

A partir de 25 de maio

segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriado e ponto facultativo)

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd.

Margaridas

UBS Jardim Record – R. Imaruí, 47, Jd. Record

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio

Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa

Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd.

América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna