Shopping Taboão realiza campanha de arrecadação de agasalhos até 15 de junho

Direto da redação

O Shopping Taboão iniciou uma campanha de arrecadação de agasalhos com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social em Taboão da Serra. A ação acontece até o dia 15 de junho e recebe doações de roupas, agasalhos e cobertores.

As doações podem ser entregues no balcão do Programa de Benefícios, localizado próximo à Livraria Leitura, dentro do shopping. Os itens arrecadados serão destinados à ONG Solidários do Amor, entidade que atua no município auxiliando pessoas em situação de necessidade.

A campanha integra as ações de responsabilidade social da ALLOS, uma das maiores plataformas de experiências, entretenimento, serviços e compras do Brasil. Ao todo, 46 shoppings da companhia participam da mobilização em diferentes estados do país.

De acordo com João Almeida, gerente do Shopping Taboão, a iniciativa reforça o compromisso social do empreendimento com a comunidade local. “Cada doação representa cuidado, solidariedade e apoio às famílias que precisam de acolhimento neste período do ano”, afirmou.

Com a chegada das baixas temperaturas, a campanha busca incentivar a solidariedade e ampliar a rede de apoio às pessoas que enfrentam dificuldades para se proteger do frio.

Serviço

Campanha de arrecadação de roupas e agasalhos

Até 15 de junho

Balcão do Programa de Benefícios – próximo à Livraria Leitura

Shopping Taboão

Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro – Taboão da Serra/SP

(11) 3164-7830

Shopping Taboão