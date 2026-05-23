Inscrições abertas para escolha da Corte da Festa do Peão de Itapecerica da Serra 2026

Por Samara Matos, na redação

A tradicional Festa do Peão de Itapecerica da Serra abriu oficialmente as inscrições para o concurso que escolherá a Corte do Rodeio 2026. A disputa irá eleger a Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa, Terceira Princesa e Miss Simpatia da 46ª edição do evento.

As inscrições seguem abertas até o dia 5 de junho de 2026 pelo Formulário oficial de inscrição e são destinadas a candidatas brasileiras ou naturalizadas, moradoras de Itapecerica da Serra, com idade mínima de 16 anos.

De acordo com o regulamento, as participantes deverão apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, fotos e um vídeo de até um minuto explicando o motivo pelo qual desejam representar a Festa do Peão.

A organização informou que apenas 15 candidatas serão selecionadas para a grande final, marcada para o dia 27 de junho. Os critérios de avaliação incluem beleza, simpatia, elegância, carisma, criatividade, oratória, traje e expressão corporal.

As vencedoras representarão oficialmente a Festa do Peão durante os dias do evento e em ações promocionais da programação. A Corte também terá acesso liberado aos shows oficiais da festa.

A Festa do Peão de Itapecerica da Serra acontece entre os dias 3 e 11 de julho de 2026 e contará com grandes atrações nacionais, como Henrique & Juliano, Leonardo, Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto.

Serviço

Concurso Corte Festa do Peão 2026

Inscrições até 5 de junho de 2026

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGU9IUCiy_k-BGMnNQBFOdiD3R9S3O87geKWR25qU_rDl7w/viewform