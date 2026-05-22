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Trio é preso após assalto com tortura a morador em apartamento de Taboão da Serra

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Direto da redação 

Três suspeitos foram presos pela polícia por envolvimento em um assalto no condomínio Moradas do Bosque em Taboão da Serra. O crime, que teve como vítima um aposentado, ganhou repercussão após imagens do circuito interno de segurança mostrarem a ação dos criminosos dentro do condomínio.

De acordo com informações divulgadas pelo R7, os suspeitos conseguiram entrar no prédio residencial enquanto moradores circulavam pelo local. Para evitar chamar a atenção, o grupo utilizou as escadas até chegar ao apartamento da vítima.

Durante o assalto, o aposentado e outras vítimas foram rendidas, amarradas e ameaçadas pelos criminosos. Ainda segundo a reportagem, houve tortura psicológica durante a ação criminosa enquanto os assaltantes recolhiam objetos de valor do imóvel.

Entre os itens levados estão relógios de luxo, joias e charutos. As câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos deixaram o condomínio carregando os objetos roubados.

As investigações apontaram que uma diarista do apartamento da vítima teria passado informações aos criminosos, facilitando a invasão ao apartamento. Um vizinho também passou a ser investigado após a polícia identificar o empréstimo de um veículo que teria sido utilizado na fuga dos assaltantes.

Os três suspeitos foram presos e devem responder pelos crimes relacionados ao assalto, tortura e associação criminosa. O caso segue sendo investigado pela polícia.

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