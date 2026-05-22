Taboão da Serra sobe no IPS Brasil 2026 e lidera ranking de qualidade de vida na região

Por Allan dos Reis | Direto da Redação

Com quase 300 mil habitantes, Taboão da Serra se consolidou como a cidade mais bem colocada da região no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20). O município recebeu nota 68,12 em uma escala que vai de 0 a 100, indicador que mede a qualidade de vida nos municípios brasileiros a partir de critérios sociais e ambientais.

No ranking nacional, Taboão da Serra aparece na 162ª posição entre os mais de 5.570 municípios avaliados. Já no Estado de São Paulo, a cidade ocupa a 107ª colocação entre os 645 municípios paulistas.

O desempenho representa uma evolução significativa nos últimos anos. Em 2024, Taboão da Serra ocupava a 350ª posição no ranking estadual. Em 2025, o município avançou para a 160ª colocação e, agora, alcança a 107ª posição.

Para o prefeito Engenheiro Daniel, a melhora no ranking é fruto do trabalho feito com muita responsabilidade à frente da Prefeitura de Taboão da Serra.

“O resultado do IPS Brasil 2026 mostra que Taboão da Serra está no caminho certo. Mesmo diante das dificuldades encontradas no início da gestão, trabalhamos com planejamento, responsabilidade e foco na melhoria da qualidade de vida da população. Esse avanço no ranking é fruto do esforço coletivo da administração, dos servidores e de toda a cidade. Ainda temos muitos desafios, mas seguimos avançando e construindo uma Taboão cada vez melhor para todos”, afirma Daniel.

O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil é considerado uma das principais ferramentas de avaliação da qualidade de vida no país, pois analisa diretamente indicadores sociais e ambientais que impactam o cotidiano da população, sem levar em consideração apenas aspectos econômicos.

O levantamento avalia critérios como saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, acesso à informação, inclusão social, meio ambiente, oportunidades e direitos individuais. Além de comparar o desempenho entre os municípios, o IPS também é utilizado como referência para orientar políticas públicas e investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida.

VEJA ABAIXO A NOTA E O RANKING DAS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO