loader-image
temperature icon 15°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Trio é preso após assalto com tortura a aposentada em apartamento de Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Três suspeitos foram presos pela polícia por envolvimento em um assalto a um apartamento em Taboão da Serra. O crime, que teve como vítima uma aposentada, ganhou repercussão após imagens do circuito interno de segurança mostrarem a ação dos criminosos dentro do condomínio.

De acordo com informações divulgadas pelo R7, os suspeitos conseguiram entrar no prédio residencial enquanto moradores circulavam pelo local. Para evitar chamar a atenção, o grupo utilizou as escadas até chegar ao apartamento da vítima.

Durante o assalto, a aposentada e outras vítimas foram rendidas, amarradas e ameaçadas pelos criminosos. Ainda segundo a reportagem, houve tortura psicológica durante a ação criminosa enquanto os assaltantes recolhiam objetos de valor do imóvel.

Entre os itens levados estão relógios de luxo, joias e charutos. As câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos deixaram o condomínio carregando os objetos roubados.

As investigações apontaram que uma funcionária do condomínio teria passado informações aos criminosos, facilitando a invasão ao apartamento. Um vizinho também passou a ser investigado após a polícia identificar o empréstimo de um veículo que teria sido utilizado na fuga dos assaltantes.

Os três suspeitos foram presos e devem responder pelos crimes relacionados ao assalto, tortura e associação criminosa. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.