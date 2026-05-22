Shopping Taboão entra na reta final de campanha que sorteia carro 0 KM

Direto da redação

Os clientes do Shopping Taboão têm até o dia 31 de maio para participar da campanha “Compre & Concorra”, que irá sortear um Citroën C3 0 KM por meio do Programa de Benefícios do empreendimento.

A promoção é válida para compras realizadas nas lojas e operações participantes do shopping, incluindo o supermercado. Para concorrer, o consumidor precisa estar cadastrado no aplicativo do Shopping Taboão, participar do Programa de Benefícios e ativar a participação no sorteio.

A quantidade de números da sorte varia conforme a categoria do cliente no programa:

Cliente 3 estrelas: 10 números da sorte

Cliente 2 estrelas: 5 números da sorte

Cliente 1 estrela: 1 número da sorte

Além disso, consumidores que realizarem compras nas lojas JF Alianças e Óticas GrandVision recebem três números extras para aumentar as chances no sorteio.

Com o tema “Mãe, um sentido que nos une”, a campanha busca celebrar o Dia das Mães e incentivar a participação dos clientes nas ações promocionais do shopping.

Segundo João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, a iniciativa é uma forma de valorizar os consumidores.

“A promoção transforma as compras em uma oportunidade real de premiação. Ainda dá tempo de participar, cadastrar as notas fiscais pelo aplicativo e concorrer a um carro 0 KM”, destacou.

Serviço

Shopping Taboão

Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro, Taboão da Serra

(11) 3164-7830