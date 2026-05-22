Seis moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes são presos suspeitos de integrar quadrilha de roubos a residências no interior de SP

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências no interior de São Paulo. A operação foi realizada pela Polícia Civil após investigação sobre crimes registrados na cidade de Lins.

Segundo a polícia, o grupo é suspeito de participar de um assalto ocorrido no bairro Jardim Arapuã, em fevereiro deste ano. Na ocasião, criminosos armados invadiram uma residência durante a madrugada, renderam os moradores e roubaram diversos objetos de valor.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins, com apoio do Centro de Inteligência Policial e da Dise. Durante o trabalho, os policiais identificaram veículos usados pela quadrilha e descobriram que parte dos suspeitos morava na região de Taboão da Serra e Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam o mesmo modo de ação em roubos praticados em outras cidades do interior paulista, como Santa Fé do Sul, São Manuel, Cafelândia e Areiópolis.

Parte do grupo voltou a agir em Lins no mês de abril, quando outro roubo a residência foi registrado na região central da cidade. Alguns integrantes chegaram a ser presos em flagrante após perseguição da Polícia Militar.

As investigações continuaram e os policiais localizaram outros suspeitos escondidos em Botucatu. Durante a operação, foram apreendidos armas, munições, veículos e diversos objetos de origem criminosa. Segundo a polícia, um dos carros e uma das armas apreendidas teriam sido utilizados no roubo registrado em Lins.

Ao todo, 12 pessoas estão presas e devem responder por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo e associação criminosa armada.

A Polícia Civil segue investigando a participação da quadrilha em outros crimes no estado de São Paulo.