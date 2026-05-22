Prefeitura de Taboão e Cooperzagati retomam coleta seletiva em seis bairros

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra retomou a coleta seletiva porta a porta em seis bairros da cidade, em parceria com a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Taboão da Serra (Cooperzagati). A ação é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e tem como objetivo ampliar a reciclagem, preservar o meio ambiente e gerar emprego e renda para famílias da cooperativa.

Os materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e metal, são recolhidos conforme cronograma semanal nos bairros atendidos.

Confira o cronograma da coleta seletiva:

Terça-feira Manhã: Jardim Monte Alegre Tarde: Intercap

Quarta-feira Manhã: Jardim América

Quinta-feira Manhã: Jardim Ouro Preto Tarde: Pazzini e Parque Assunção



Os moradores de outras regiões da cidade também podem solicitar a retirada dos recicláveis diretamente com a cooperativa pelo telefone (11) 4701-6443. Para o agendamento, é necessário informar nome e endereço.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida, a coleta seletiva contribui para a preservação ambiental e fortalece o trabalho social desenvolvido pela cooperativa.

“A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente, mantém a cidade mais limpa e também transforma vidas por meio da geração de emprego e renda para dezenas de famílias da Cooperzagati”, destacou.

O secretário ainda afirmou que a gestão do prefeito Engenheiro Daniel pretende ampliar os projetos ambientais e incentivar a conscientização da população sobre a separação correta dos resíduos recicláveis.

Além da coleta porta a porta, o município conta com dois Ecopontos para entrega voluntária de materiais recicláveis, resíduos da construção civil, móveis, madeiras e eletrodomésticos velhos.

Serviços

Cooperzagati

Rua Porfírio Herdeiro, 440 – Parque Industrial das Oliveiras

(11) 4701-6443

Ecoponto – Unidade 1

Rua José Milani, 275 – Jardim Irapuã (em frente ao Supermercado Kaçula)

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados das 8h às 17h

Ecoponto – Unidade 2

Estrada das Olarias, 980 – Jardim Triângulo (ao lado da EMEB Machado de Assis)

Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 17h