Câmara Municipal aprova novo Plano Diretor de Taboão da Serra e cidade se prepara para chegada do metrô

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, em segunda votação e por unanimidade, nesta terça-feira, dia 19, o novo Plano Diretor da cidade. Considerada uma das leis mais importantes do município, a proposta define as regras de crescimento urbano, ocupação do solo, mobilidade, habitação, meio ambiente e desenvolvimento econômico para os próximos anos.

O Plano Diretor funciona como uma espécie de “mapa” do futuro da cidade, determinando onde poderão ser construídos prédios, áreas residenciais, corredores comerciais, equipamentos públicos e projetos de infraestrutura urbana.

A aprovação ocorreu após semanas de debates, reuniões técnicas e duas audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal, que contaram com ampla participação popular, movimentos de moradia e representantes da sociedade civil.

Entre as principais mudanças aprovadas estão alterações de zoneamento em diferentes regiões da cidade, ampliação de áreas destinadas à verticalização, autorização para novos empreendimentos com apenas 30% de vagas de garagem e abertura para construções mais altas, em um modelo semelhante ao de grandes centros urbanos.

Outro ponto de destaque foi a mudança no zoneamento do terreno localizado na rua José Dini, no Jd. Maria Rosa, que praticamente inviabiliza a implantação do projeto de um cemitério vertical particular no bairro. A proposta vinha gerando forte reação de moradores da região e foi um dos temas mais debatidos durante as audiências públicas.

O presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme, afirmou que o novo Plano Diretor busca equilibrar crescimento urbano, qualidade de vida e planejamento da cidade para os próximos anos.

“Estamos falando da principal lei urbanística da cidade. O Plano Diretor muda diretamente a vida das pessoas, interfere no trânsito, na habitação, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Por isso, precisou ser debatido com muita responsabilidade”, afirmou Leme.

Segundo Carlinhos, a aprovação também representa um passo importante para preparar Taboão da Serra para a chegada do metrô. “O metrô será o maior investimento público da história recente da nossa cidade. Taboão precisa estar preparada para esse novo momento, para receber investimentos, novos moradores e crescimento econômico sem perder qualidade de vida”, destacou.

A chegada da Linha 4-Amarela do metrô, prevista inicialmente para 2030, é apontada como um dos principais fatores que impulsionaram as discussões sobre o novo modelo de desenvolvimento urbano da cidade.

A expectativa da Prefeitura e da Câmara é que o novo Plano Diretor permita organizar o crescimento populacional, melhorar a mobilidade urbana e atrair novos investimentos para o município nos próximos anos.

Carlinhos do Leme também destacou a participação popular durante todo o processo de discussão do projeto. “A Câmara ouviu a população, ouviu especialistas e ouviu os moradores. Esse foi um debate construído pensando no futuro de Taboão da Serra”, concluiu.

Outra novidade do texto aprovado pelos vereadores é a previsão de revisões periódicas a cada seis meses, permitindo ajustes e correções de eventuais distorções que a cidade possa enfrentar ao longo do tempo. O Projeto de Lei segue agora para sanção do prefeito Engenheiro Daniel e posteriormente será publicado no Diário Oficial do município.