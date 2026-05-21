Fundação Abrinq apoia coletivo de Taboão da Serra após danos causados pelas chuvas

Por Samara Matos, na redação

A Fundação Abrinq anunciou apoio emergencial a organizações sociais atingidas pelas fortes chuvas de 2026 em São Paulo e Belém. Entre os projetos beneficiados está o Coletivo Espaço Cultura no Beco, localizado no Jardim Trianon, em Taboão da Serra.

O espaço cultural atende 51 crianças e adolescentes de cerca de 40 famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oficinas gratuitas de capoeira, karatê, violão, percussão, teatro, meditação, inglês e apoio pedagógico.

As fortes chuvas provocaram danos na estrutura da sede do coletivo, especialmente no telhado, construído com materiais alternativos e sustentáveis, como telhas ecológicas feitas de caixas de leite. Com a força dos ventos, parte das telhas foi deslocada, causando infiltrações e goteiras que chegaram a interromper as atividades em dias de chuva.

Para ajudar na recuperação do espaço, a Fundação Abrinq realizou a doação de uma lona impermeável reforçada, permitindo melhorar a cobertura do telhado e garantir mais segurança para as crianças e jovens atendidos pelo projeto.

Segundo Claudiana, coordenadora do coletivo, o apoio foi fundamental para a continuidade das atividades.

“Em dias de chuva, precisávamos cancelar as aulas devido às goteiras. Com a lona, conseguimos reforçar a estrutura do telhado e manter nossas atividades sem prejudicar as crianças e jovens que dependem do projeto”, destacou.

Além do coletivo de Taboão da Serra, a Fundação Abrinq também auxiliou o Centro Assistencial Cruz de Malta, no Jabaquara, zona sul da capital paulista, e a Associação dos Amigos da Terra Firme, em Belém (PA), ambas afetadas por enchentes e alagamentos.

As ações fazem parte do Programa Emergência Humanitária da entidade, que oferece apoio financeiro, equipamentos e materiais para instituições que atendem crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.