E.C. Taboão Magnus goleia Caieiras e conquista título regional dos Jogos da Juventude Sub-18

Direto da redação

O E.C. Taboão Magnus conquistou o título da fase regional dos Jogos Abertos da Juventude Sub-18 após vencer a equipe de Caieiras por 5 a 0. Com a vitória, o time de Taboão da Serra garantiu vaga na fase estadual da competição, que será disputada em Barretos entre os dias 4 e 14 de junho.

Atual campeão estadual dos Jogos da Juventude, o Taboão Magnus chega novamente à etapa decisiva em busca do pentacampeonato da competição. A equipe mantém o protagonismo no futsal feminino paulista e segue entre os principais destaques das categorias de base do Estado.

Durante a campanha regional, o time apresentou forte desempenho ofensivo e equilíbrio defensivo, características que vêm marcando as atuações da equipe nas principais competições da modalidade.

A técnica Cris Souza destacou o comprometimento das atletas e comemorou a classificação para a fase estadual.

“Esse grupo merece muito essa conquista. As meninas tiveram entrega, concentração e muita personalidade durante toda a competição. Estamos felizes pela classificação e motivadas para defender o título estadual. Sabemos da responsabilidade de representar Taboão da Serra e vamos seguir trabalhando com intensidade para buscar mais um grande resultado”, afirmou.

Reconhecido internacionalmente, o E.C. Taboão Magnus é considerado uma das maiores potências do futsal feminino mundial. A treinadora Cris Souza também já foi eleita três vezes a melhor técnica de futsal do mundo pela FutsalPlanet.

A classificação reforça o trabalho desenvolvido nas categorias de base do município e consolida Taboão da Serra como uma das principais referências do futsal feminino no Estado de São Paulo.

Serviço

Competição: Jogos Abertos da Juventude

Modalidade: Futsal feminino Sub-18

Fase estadual: Barretos

Período: 4 a 14 de junho de 2026

Equipe classificada: E.C. Taboão Magnus / Taboão da Serra