Prazo final para entrega do Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio

Direto da redação
Os contribuintes têm até às 23h59 do dia 29 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente aos rendimentos recebidos em 2025. A expectativa da Receita Federal do Brasil é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano.
Quem perder o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte pode ter o CPF apontado como pendente de regularização, o que pode dificultar financiamentos, emissão de passaporte e participação em concursos públicos.
Quem precisa declarar o Imposto de Renda
Devem entregar a declaração os contribuintes que se enquadram em pelo menos uma das situações abaixo:
- Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2025;
- Obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440;
- Tinham posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025;
- Realizaram operações na Bolsa de Valores;
- Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
- Passaram a residir no Brasil em qualquer mês de 2025.
Restituição começa em maio
A Receita Federal também já divulgou o calendário de restituições do IRPF 2026. O primeiro lote será pago ainda em maio. Terão prioridade idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix.
Confira o calendário:
- 1º lote: 29 de maio
- 2º lote: 30 de junho
- 3º lote: 31 de julho
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º lote: 30 de setembro
Como fazer a declaração
A declaração pode ser enviada de três formas:
- Pelo programa da Receita Federal no computador;
- Pelo portal e-CAC;
- Pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celular e tablet.
Para evitar problemas, a Receita orienta que os contribuintes separem documentos como informes de rendimento, comprovantes médicos, recibos escolares, dados bancários e documentos de bens e imóveis antes do preenchimento.
Atenção à malha fina
Erros de digitação, omissão de rendimentos e despesas médicas sem comprovação estão entre os principais motivos que levam contribuintes à malha fina. A recomendação é revisar todas as informações antes do envio final da declaração.
Mais informações e o programa para download estão disponíveis no portal oficial da Receita Federal