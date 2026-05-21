Prazo final para entrega do Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio

Direto da redação

Os contribuintes têm até às 23h59 do dia 29 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente aos rendimentos recebidos em 2025. A expectativa da Receita Federal do Brasil é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano.

Quem perder o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte pode ter o CPF apontado como pendente de regularização, o que pode dificultar financiamentos, emissão de passaporte e participação em concursos públicos.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

Devem entregar a declaração os contribuintes que se enquadram em pelo menos uma das situações abaixo:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2025;

Obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440;

Tinham posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025;

Realizaram operações na Bolsa de Valores;

Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Passaram a residir no Brasil em qualquer mês de 2025.

Restituição começa em maio

A Receita Federal também já divulgou o calendário de restituições do IRPF 2026. O primeiro lote será pago ainda em maio. Terão prioridade idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix.

Confira o calendário:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Como fazer a declaração

A declaração pode ser enviada de três formas:

Pelo programa da Receita Federal no computador;

Pelo portal e-CAC;

Pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celular e tablet.

Para evitar problemas, a Receita orienta que os contribuintes separem documentos como informes de rendimento, comprovantes médicos, recibos escolares, dados bancários e documentos de bens e imóveis antes do preenchimento.

Atenção à malha fina

Erros de digitação, omissão de rendimentos e despesas médicas sem comprovação estão entre os principais motivos que levam contribuintes à malha fina. A recomendação é revisar todas as informações antes do envio final da declaração.

Mais informações e o programa para download estão disponíveis no portal oficial da Receita Federal