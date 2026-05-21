Fundo Social de Taboão recebe sistema que reforça esterilização de materiais

Direto da redação

O Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra recebeu um equipamento de osmose reversa que irá reforçar a esterilização de materiais utilizados nas aulas da Escola de Moda, Beleza e Estética. O sistema foi doado pelas empresas Aclaris e Stella Resinas e já está em funcionamento na unidade recém-inaugurada.

O equipamento realiza o tratamento da água utilizada nas autoclaves responsáveis pela esterilização dos materiais usados no curso de manicure e pedicure do Programa Conecta. Segundo as empresas responsáveis pela doação, o sistema remove até 99% de sais, bactérias e vírus, garantindo mais segurança e qualidade nos procedimentos.

A entrega e instalação do equipamento aconteceram no dia 28 de abril e contaram com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Kamila Bogalho, e da secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves.

Kamila Bogalho destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “Ficamos muito felizes com essa doação que fará diferença no dia a dia e garantirá ainda mais qualidade e segurança. Quando o poder público e a iniciativa privada caminham juntos, conseguimos ampliar oportunidades e cuidar ainda melhor das pessoas”, afirmou.

A secretária Laura Neves também agradeceu a iniciativa das empresas e ressaltou os benefícios para os alunos da escola profissionalizante. “Essa doação contribuirá diretamente na qualidade das aulas oferecidas na Escola de Moda, Beleza e Estética. Parcerias como essa fortalecem a qualificação profissional e demonstram o compromisso conjunto com a formação e o cuidado com os nossos alunos”, disse.

De acordo com as empresas doadoras, o sistema de osmose reversa realiza a purificação da água em quatro etapas. O primeiro filtro retém partículas sólidas, como areia, ferrugem e barro. Em seguida, um filtro de carvão ativado remove cloro, odores e compostos orgânicos. Na terceira fase ocorre a desmineralização da água por meio de resina mista. Já na última etapa, a membrana de osmose reversa elimina até 99% de sais, bactérias e vírus.