Linha 5-Lilás tem falha em equipamento de via e causa transtornos na manhã desta quarta-feira (20)

Direto da redação

Passageiros da Linha 5-Lilás enfrentaram uma manhã de caos nesta quarta-feira (20) após uma falha em equipamento de via entre as estações Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista. O problema começou pouco depois das 5h30 e provocou operação com velocidade reduzida e maior tempo de parada dos trens em todo o ramal.

Segundo comunicado da ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, a ocorrência afetou diretamente a circulação das composições, causando lentidão e aumento no intervalo entre os trens durante toda a manhã.

A Linha 5-Lilás é uma das principais ligações entre a capital paulista e moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e região, principalmente por meio da integração com o Terminal Campo Limpo. Milhares de passageiros utilizam diariamente o trajeto para chegar ao trabalho, consultas médicas, escolas e outros compromissos em São Paulo.

Nas estações, passageiros relataram plataformas lotadas, demora excessiva para embarque e superlotação nos trens. Vídeos publicados nas redes sociais mostram grande aglomeração de usuários ao longo da manhã. Houve ainda relatos de pessoas passando mal devido ao calor e à lotação, além de trabalhadores que perderam o horário de entrada no serviço.

O trecho entre Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista possui uma divisão de vias em túneis singelos, porém ainda não há confirmação se a estrutura teve relação direta com o problema registrado nesta quarta-feira.

Até o momento, a ViaMobilidade não informou previsão para normalização completa da operação. Passageiros seguem enfrentando dificuldades e cobrando melhorias no sistema, especialmente nos horários de pico.