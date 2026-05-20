Virada Cultural 2026 terá shows gratuitos no Butantã e Campo Limpo no sábado (23) e domingo (24)

Por Samara Matos, na redação

A Virada Cultural 2026 promete movimentar a capital paulista neste fim de semana com uma programação gratuita recheada de música, cultura e entretenimento. Nos dias 23 e 24 de maio, os palcos do Butantã e Campo Limpo recebem grandes atrações do rock, trap, sertanejo, forró e lambada.

No Butantã, o palco será montado na Avenida Pirajussara, 3866, na região do Instituto de Previdência. Entre os destaques estão CPM 22, Raimundos, Biquini Cavadão, Black Pantera e Matanza Ritual.

Já no Campo Limpo, os shows acontecem na Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30, com apresentações de Beto Barbosa, Kyan, Guilherme e Santiago, além de atrações sertanejas e de forró.

A Virada Cultural 2026 contará com mais de 1,2 mil atrações espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo.

Confira a programação do Palco Butantã

Sábado (23)

17h — Black Pantera

18h40 — Matanza Ritual

20h20 — Edu Falaschi

23h — DJ Foca

Domingo (24)

10h — Hurricanes

11h — Eskrota

13h40 — CPM 22

15h20 — Raimundos

17h — Biquini Cavadão

18h — DJ Foca

Programação do Palco Campo Limpo

Sábado (23)

17h — Reginaldo Samma

19h30 — Beto Barbosa

21h30 — Kyan

Domingo (24)

10h — Jotinha do Forró

12h — Ana Rafaela

14h30 — Kaique e Felipe

16h30 — Guilherme e Santiago

CPTM e Metrô terão operação 24 horas

Para atender o público da Virada Cultural, as linhas da CPTM e do Metrô funcionarão de forma ininterrupta entre sábado (23) e domingo (24).

Na CPTM, os trens circularão durante toda a madrugada. Entre 0h e 4h, as estações permanecerão abertas apenas para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará neste período.

A companhia também informou que haverá trens reservas posicionados em locais estratégicos para reforçar a operação caso haja aumento na demanda.

Já no Metrô, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque. O sistema contará ainda com reforço de funcionários da segurança e operação, principalmente nas estações centrais como Sé, República, Anhangabaú e São Bento.

Interdições no trânsito

Por conta da montagem das estruturas e realização dos shows, haverá bloqueios e alterações no trânsito nas regiões dos palcos.

Butantã

A CET realizará interdições na Avenida Pirajussara e Avenida Eliseu de Almeida, entre a Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e a Rua Caminho do Engenho.

Os bloqueios começam às 22h de sexta-feira (22) e seguem até às 4h de segunda-feira (25).

Campo Limpo

Na Zona Sul, as interdições acontecem:

na área interna da Praça João Tadeu Priolli;

na Rua Aroldo de Azevedo com Rua Lupicínio Rodrigues;

e na Rua José Viriato de Castro.

A recomendação é que motoristas evitem as regiões e utilizem rotas alternativas durante o evento.

Transporte público

A Prefeitura de São Paulo orienta o público a utilizar transporte público para acessar os shows.

No Butantã, o acesso pode ser feito pela Linha 4-Amarela do metrô, com integração por ônibus até o local do evento.

Já no Campo Limpo, a principal opção é a Linha 5-Lilás, com desembarque na Estação Campo Limpo e conexão com linhas municipais.

Os passageiros também poderão adquirir bilhetes digitais QR Code pelo WhatsApp, aplicativo TOP, máquinas automáticas e pontos de venda espalhados pela capital e região metropolitana.

Mais informação viradasp.prefeitura.sp.gov.br/