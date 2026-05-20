Virada Cultural 2026 terá shows gratuitos no Butantã e Campo Limpo no sábado (23) e domingo (24)

Por Samara Matos, na redação
A Virada Cultural 2026 promete movimentar a capital paulista neste fim de semana com uma programação gratuita recheada de música, cultura e entretenimento. Nos dias 23 e 24 de maio, os palcos do Butantã e Campo Limpo recebem grandes atrações do rock, trap, sertanejo, forró e lambada.
No Butantã, o palco será montado na Avenida Pirajussara, 3866, na região do Instituto de Previdência. Entre os destaques estão CPM 22, Raimundos, Biquini Cavadão, Black Pantera e Matanza Ritual.
Já no Campo Limpo, os shows acontecem na Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30, com apresentações de Beto Barbosa, Kyan, Guilherme e Santiago, além de atrações sertanejas e de forró.
A Virada Cultural 2026 contará com mais de 1,2 mil atrações espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo.
Confira a programação do Palco Butantã
Sábado (23)
- 17h — Black Pantera
- 18h40 — Matanza Ritual
- 20h20 — Edu Falaschi
- 23h — DJ Foca
Domingo (24)
- 10h — Hurricanes
- 11h — Eskrota
- 13h40 — CPM 22
- 15h20 — Raimundos
- 17h — Biquini Cavadão
- 18h — DJ Foca
Programação do Palco Campo Limpo
Sábado (23)
- 17h — Reginaldo Samma
- 19h30 — Beto Barbosa
- 21h30 — Kyan
Domingo (24)
- 10h — Jotinha do Forró
- 12h — Ana Rafaela
- 14h30 — Kaique e Felipe
- 16h30 — Guilherme e Santiago
CPTM e Metrô terão operação 24 horas
Para atender o público da Virada Cultural, as linhas da CPTM e do Metrô funcionarão de forma ininterrupta entre sábado (23) e domingo (24).
Na CPTM, os trens circularão durante toda a madrugada. Entre 0h e 4h, as estações permanecerão abertas apenas para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará neste período.
A companhia também informou que haverá trens reservas posicionados em locais estratégicos para reforçar a operação caso haja aumento na demanda.
Já no Metrô, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque. O sistema contará ainda com reforço de funcionários da segurança e operação, principalmente nas estações centrais como Sé, República, Anhangabaú e São Bento.
Interdições no trânsito
Por conta da montagem das estruturas e realização dos shows, haverá bloqueios e alterações no trânsito nas regiões dos palcos.
Butantã
A CET realizará interdições na Avenida Pirajussara e Avenida Eliseu de Almeida, entre a Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e a Rua Caminho do Engenho.
Os bloqueios começam às 22h de sexta-feira (22) e seguem até às 4h de segunda-feira (25).
Campo Limpo
Na Zona Sul, as interdições acontecem:
- na área interna da Praça João Tadeu Priolli;
- na Rua Aroldo de Azevedo com Rua Lupicínio Rodrigues;
- e na Rua José Viriato de Castro.
A recomendação é que motoristas evitem as regiões e utilizem rotas alternativas durante o evento.
Transporte público
A Prefeitura de São Paulo orienta o público a utilizar transporte público para acessar os shows.
No Butantã, o acesso pode ser feito pela Linha 4-Amarela do metrô, com integração por ônibus até o local do evento.
Já no Campo Limpo, a principal opção é a Linha 5-Lilás, com desembarque na Estação Campo Limpo e conexão com linhas municipais.
Os passageiros também poderão adquirir bilhetes digitais QR Code pelo WhatsApp, aplicativo TOP, máquinas automáticas e pontos de venda espalhados pela capital e região metropolitana.
Mais informação viradasp.prefeitura.sp.gov.br/