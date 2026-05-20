Prefeitura de Taboão da Serra promove ações do Maio Laranja nas UBSs até 27 de maio

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza, entre os dias 19 e 27 de maio, uma série de ações de conscientização e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização faz parte da campanha “Faça Bonito”, conhecida nacionalmente como Maio Laranja.

As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, e acontecem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, com apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada território.

A campanha busca mobilizar a população para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além de orientar famílias e jovens sobre como identificar situações de violência, abuso e exploração sexual. Durante as ações, serão realizadas orientações, acolhimento e atividades de conscientização junto à população atendida nas unidades.

O secretário de Assistência Social, Jefferson Silva, destacou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias e a participação da sociedade no enfrentamento à violência infantil.

“O combate ao abuso e à exploração sexual de jovens é uma responsabilidade de toda a sociedade. A parceria entre a Assistência Social e a Saúde fortalece a rede de proteção, amplia o diálogo e conscientiza as pessoas sobre a importância da denúncia”, afirmou.

Programação das ações

19 de maio

CRAS Saporito e UBS Parque Pinheiros

CRAS Vila Sônia e UBS Oliveiras/Marabá

CRAS Scândia, CRAS Pirajussara e UBS Santo Onofre

20 de maio

CRAS Trianon e UBS Jardim Record/Ponte Alta

CRAS Monte Alegre, CRAS Três Marias e UBS Dra. Tânia Regina

CRAS Vila Indiana e UBS Jardim Margaridas

21 de maio

CRAS Vila Sônia e UBS Santa Cecília

CRAS Clementino e UBS Jardim Suiná

CRAS Scândia e UBS Panorama

22 de maio

CRAS Clementino e UBS Clementino

CRAS Trianon e UBS Jardim Salete

CRAS Pirajussara e UBS Silvio Sampaio

27 de maio

CRAS Monte Alegre e UBS Dra. Maria José Albuquerque

CRAS Três Marias e UBS Laguna

Canais de denúncia

Casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelos seguintes canais:

Disque 100

Guarda Civil Municipal: 153

Polícia Militar: 190

O município também disponibiliza atendimento por meio dos Conselhos Tutelares, da Secretaria de Assistência Social e do CREAS.