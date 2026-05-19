Marco Roberto é o novo secretário municipal de relações institucionais de Taboão da Serra

Direto da Redação

O prefeito Engenheiro Daniel nomeou na sexta-feira (16) o pastor Marco Roberto como secretário municipal de relações institucionais de Taboão da Serra. Ele ocupa o cargo deixado por Marcus Vinícius, que foi trabalhar em Ourinhos.

A escolha pelo seu ex-chefe de gabinete levou em conta a relação que Marco Roberto tem com deputados no Estado e em Brasília, já que uma das suas principais funções será garantir que deputados mandem emendas parlamentares para o município.

“A escolha pelo Marco Roberto é para que a cidade continue com boa relação em Brasília e consiga trazer mais recursos para Taboão da Serra”, diz Daniel.

MUDANÇAS

Na última sexta, os secretários Marcus Vinícius (Relações Institucionais) e Adriano Teodoro (Assuntos Jurídicos) deixaram seus cargos. Eles foram substituídos por Marco Roberto e Bruno Amaro, respectivamente.