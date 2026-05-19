Shopping Taboão distribui 1,5 mil livros infantis para crianças atendidas por entidades sociais

Direto da redação

O Shopping Taboão realiza uma nova edição do projeto Leitura para Todos, iniciativa voltada à democratização do acesso à literatura infantil. A ação prevê a distribuição gratuita de 1.500 livros para crianças de até 7 anos atendidas por instituições sociais de Taboão da Serra e região.

Nesta edição, o projeto concentra os esforços exclusivamente na entrega dos exemplares, ampliando o alcance social da iniciativa e incentivando o hábito da leitura desde os primeiros anos da infância. Os livros serão destinados a entidades que desenvolvem trabalhos sociais e educacionais com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as instituições beneficiadas estão o Núcleo de Ação Social Irmã Dulce – Lar Jesus Maria José, ONG Madrinhas da Vida, ONG Solidários do Amor, Solar dos Unidos Associação Comunitária, Turma da Touca, Vem Comigo Gerando Frutos, Casa José Eduardo Cavichio e Cafu Academy.

Segundo João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, o projeto reforça o compromisso do empreendimento com ações de impacto social positivo.

“A leitura é uma forma potente de gerar transformação, ampliar repertórios e construir vínculos. Participar mais uma vez dessa iniciativa reforça nosso compromisso com ações que geram impacto social positivo e contribuem para o desenvolvimento da nossa comunidade”, afirmou.

O projeto é promovido pela ALLOS, plataforma de experiências, entretenimento, serviços e compras, e integra uma série de ações voltadas ao incentivo à educação, cultura e inclusão social.

Para esta edição, o livro escolhido foi Meu Melhor Amigo Humano, da autora Patrícia Nogueira. A obra apresenta a história de Nina, uma gatinha curiosa que vive uma amizade especial com seu melhor amigo humano, abordando temas como afeto, cuidado e companheirismo durante a infância.

Em todo o Brasil, o projeto distribuirá 100 mil exemplares do livro, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo o incentivo à leitura entre crianças e famílias.

Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS, destacou a importância da ação para a formação das novas gerações.

“Acreditamos no poder da leitura como ferramenta de transformação. O Leitura para Todos é uma forma de ampliar repertórios, estimular a imaginação e criar conexões genuínas entre crianças e suas famílias”, afirmou.

Serviço

Leitura Para Todos – Shopping Taboão

📍 Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro, Taboão da Serra

📞 (11) 3164-7830

🌐 Shopping Taboão