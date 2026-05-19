Prefeitura de Embu das Artes inicia Campanha do Agasalho 2026; veja os pontos de arrecadação

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes iniciou a Campanha do Agasalho 2026 com o objetivo de arrecadar roupas de frio, cobertores e outros itens para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A ação é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade. As doações poderão ser feitas até o dia 19 de junho em diversos pontos de coleta espalhados pelo município.

De acordo com a prefeitura, a campanha busca mobilizar a população para ajudar pessoas que enfrentam dificuldades durante o período de baixas temperaturas. Podem ser doados agasalhos, roupas de frio, cobertores e calçados em bom estado de conservação.

Confira os pontos de arrecadação

Sede da Prefeitura – Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114

Ginásio Hermínio Espósito – Alameda Fernando Batista Medina, 120

CRAS Dom José – Rua Ouro Preto, 481

UBS Valo Verde – Estrada São José, 1186

UBS São Marcos – Av. Augusto de Almeida Batista, 350

UBS Centro – Av. Elias Yazbek, 2500

UBS Independência – Estrada de Constantinopla, 1200

UBS Santo Eduardo – Rua Franca, 171

UBS São Luiz – Av. João Paulo I, 3376

UBS Santa Tereza – Rua Butantã, 185

Parque Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390

Lopes Supermercados Casa Branca – Av. João Paulo II, 1588

Empresa Sansuy

A Prefeitura reforça que a solidariedade da população pode fazer a diferença para aquecer quem mais precisa neste inverno.