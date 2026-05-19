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Prefeitura de Embu das Artes inicia Campanha do Agasalho 2026; veja os pontos de arrecadação

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Direto da redação 

A Prefeitura de Embu das Artes iniciou a Campanha do Agasalho 2026 com o objetivo de arrecadar roupas de frio, cobertores e outros itens para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A ação é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade. As doações poderão ser feitas até o dia 19 de junho em diversos pontos de coleta espalhados pelo município.

De acordo com a prefeitura, a campanha busca mobilizar a população para ajudar pessoas que enfrentam dificuldades durante o período de baixas temperaturas. Podem ser doados agasalhos, roupas de frio, cobertores e calçados em bom estado de conservação.

Confira os pontos de arrecadação

  • Sede da Prefeitura – Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114
  • Ginásio Hermínio Espósito – Alameda Fernando Batista Medina, 120
  • CRAS Dom José – Rua Ouro Preto, 481
  • UBS Valo Verde – Estrada São José, 1186
  • UBS São Marcos – Av. Augusto de Almeida Batista, 350
  • UBS Centro – Av. Elias Yazbek, 2500
  • UBS Independência – Estrada de Constantinopla, 1200
  • UBS Santo Eduardo – Rua Franca, 171
  • UBS São Luiz – Av. João Paulo I, 3376
  • UBS Santa Tereza – Rua Butantã, 185
  • Parque Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390
  • Lopes Supermercados Casa Branca – Av. João Paulo II, 1588
  • Empresa Sansuy

A Prefeitura reforça que a solidariedade da população pode fazer a diferença para aquecer quem mais precisa neste inverno.

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