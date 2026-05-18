Neymar está entre os convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026; confira a lista completa do Brasil

Por Samara Matos, na redação
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
A principal expectativa da convocação era sobre a presença de Neymar Jr. O camisa 10 do Santos FC retornou à Seleção após quase três anos afastado por lesão e está confirmado no elenco que buscará o hexacampeonato mundial.
O anúncio foi realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com presença de dirigentes da CBF, convidados e imprensa. Durante a cerimônia, Ancelotti destacou a importância do espírito coletivo para a campanha brasileira no Mundial.
“A equipe perfeita não existe. Pode ganhar a Copa a equipe mais resiliente do mundo”, afirmou o treinador.
Além do retorno de Neymar, a convocação também foi marcada pelas ausências de nomes importantes, como Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que ficaram fora após lesões recentes.
O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção acontece no dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Antes do Mundial, a equipe fará amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.
Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira
Goleiros
- Alisson Becker (Liverpool)
- Ederson Moraes (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Laterais e zagueiros
- Wesley França (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Danilo (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo Barbosa (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Neymar Jr (Santos)
Atacantes
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Endrick (Lyon)
- Rayan (Bournemouth)
Programação da Seleção antes da Copa
- 27 de maio: apresentação dos jogadores na Granja Comary
- 31 de maio: amistoso contra o Panamá, no Maracanã
- 1º de junho: embarque para os Estados Unidos
- 6 de junho: amistoso contra o Egito, em Cleveland
- 13 de junho: estreia contra o Marrocos, em Nova Jersey
Jogos do Brasil na fase de grupos
- 13 de junho — Brasil x Marrocos
- 19 de junho — Brasil x Haiti
- 24 de junho — Escócia x Brasil