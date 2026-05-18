Neymar está entre os convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026; confira a lista completa do Brasil

Por Samara Matos, na redação 

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

A principal expectativa da convocação era sobre a presença de Neymar Jr. O camisa 10 do Santos FC retornou à Seleção após quase três anos afastado por lesão e está confirmado no elenco que buscará o hexacampeonato mundial.

O anúncio foi realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com presença de dirigentes da CBF, convidados e imprensa. Durante a cerimônia, Ancelotti destacou a importância do espírito coletivo para a campanha brasileira no Mundial.

“A equipe perfeita não existe. Pode ganhar a Copa a equipe mais resiliente do mundo”, afirmou o treinador.

Além do retorno de Neymar, a convocação também foi marcada pelas ausências de nomes importantes, como Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que ficaram fora após lesões recentes.

O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção acontece no dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Antes do Mundial, a equipe fará amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.

Confira os 26 convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Ederson Moraes (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

Laterais e zagueiros

  • Wesley França (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Danilo (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo Barbosa (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Neymar Jr (Santos)

Atacantes

  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Endrick (Lyon)
  • Rayan (Bournemouth)

Programação da Seleção antes da Copa

  • 27 de maio: apresentação dos jogadores na Granja Comary
  • 31 de maio: amistoso contra o Panamá, no Maracanã
  • 1º de junho: embarque para os Estados Unidos
  • 6 de junho: amistoso contra o Egito, em Cleveland
  • 13 de junho: estreia contra o Marrocos, em Nova Jersey

Jogos do Brasil na fase de grupos

  • 13 de junho — Brasil x Marrocos
  • 19 de junho — Brasil x Haiti
  • 24 de junho — Escócia x Brasil

