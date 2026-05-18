Diretor da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, Valter Costa morre aos 53 anos

Direto da Redação
Foi enterrado neste domingo (17) no Cemitério da Saudade o diretor da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, Valter Costa. Ele morreu no hospital no último sábado, dia 16, após cerca de 10 dias internado. Valter tinha 53 anos, era casado e deixa filhos.
Há pouco mais de 1 mês, Valter Costa dirigiu o maior espetáculo teatral da região, que é a Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, que reuniu milhares de pessoas em frente ao Parque das Hortênsias.
A vereadora Professora Najara Costa comentou sobre a importância do diretor. “Valter marcou a história de Taboão da Serra através do seu talento e dedicação, sendo ator e também diretor da Paixão de Cristo, inclusive das últimas edições realizadas em nossa cidade. Tenho uma memória muito especial desse trabalho, pois eu e minha família participamos várias vezes, meu irmão, Rager Luan, interpretou o papel de Cristo ano passado sob a direção do Valter”, postou.
O presidente Carlinhos do Leme se manifestou através de nota e afirmou que Valter “deixa um legado de amizade, generosidade e compromisso com a cultura, inspirando gerações de atores, diretores e jovens artistas da nossa cidade”, diz.
VEJA NOTA ABAIXO:
A Câmara Municipal de Taboão da Serra manifesta profundo pesar pelo falecimento do ator, diretor teatral e artista plástico Valter Costa, carinhosamente conhecido como Valtão, ocorrido neste sábado, dia 16.
Valtão foi um dos grandes nomes da cultura de nossa cidade, dedicando décadas de sua vida ao teatro, à arte e à valorização da cultura popular. Sua trajetória se confunde com a história da tradicional Paixão de Cristo de Taboão da Serra, espetáculo que ajudou a construir e fortalecer ao longo de muitos anos, sempre com talento, dedicação e amor pela arte.
Mais do que um artista brilhante, Valtão deixa um legado de amizade, generosidade e compromisso com a cultura, inspirando gerações de atores, diretores e jovens artistas da nossa cidade.
Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de teatro e toda a classe artística de Taboão da Serra, rogando a Deus que conforte o coração de todos.
A cultura taboanense perde um de seus maiores representantes, mas sua história e contribuição permanecerão vivas na memória da nossa cidade.
Carlinhos do Leme
Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra