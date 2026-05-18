Diretor da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, Valter Costa morre aos 53 anos

Direto da Redação

Foi enterrado neste domingo (17) no Cemitério da Saudade o diretor da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, Valter Costa. Ele morreu no hospital no último sábado, dia 16, após cerca de 10 dias internado. Valter tinha 53 anos, era casado e deixa filhos.

Há pouco mais de 1 mês, Valter Costa dirigiu o maior espetáculo teatral da região, que é a Encenação da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, que reuniu milhares de pessoas em frente ao Parque das Hortênsias.

A vereadora Professora Najara Costa comentou sobre a importância do diretor. “Valter marcou a história de Taboão da Serra através do seu talento e dedicação, sendo ator e também diretor da Paixão de Cristo, inclusive das últimas edições realizadas em nossa cidade. Tenho uma memória muito especial desse trabalho, pois eu e minha família participamos várias vezes, meu irmão, Rager Luan, interpretou o papel de Cristo ano passado sob a direção do Valter”, postou.

O presidente Carlinhos do Leme se manifestou através de nota e afirmou que Valter “deixa um legado de amizade, generosidade e compromisso com a cultura, inspirando gerações de atores, diretores e jovens artistas da nossa cidade”, diz.