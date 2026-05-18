Câmara Municipal aprova em primeira votação novo Plano Diretor de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na última sexta-feira, dia 15, em primeira votação, o novo Plano Diretor da cidade. A segunda e decisiva votação está marcada para esta terça-feira (19), a partir das 10h.

Antes da análise em plenário, o Legislativo realizou duas audiências públicas para debater a proposta, reunindo vereadores, representantes de movimentos de moradia, lideranças comunitárias e moradores do município. As discussões tiveram ampla participação popular e concentraram debates sobre zoneamento, áreas de interesse social, preservação ambiental e o impacto da chegada do metrô à cidade.

O Plano Diretor é considerado a principal lei de planejamento urbano de um município. É ele quem define as diretrizes de crescimento e organização da cidade para os próximos anos, estabelecendo regras sobre moradia, mobilidade, meio ambiente, comércio, verticalização e ocupação do solo.

Na prática, o documento impacta diretamente a vida da população, já que regulamenta questões como construção de prédios, abertura de vias, preservação de áreas ambientais, habitação popular e expansão urbana.

Em Taboão da Serra o debate ganhou ainda mais relevância por conta da futura chegada da Linha 4-Amarela do metrô e da forte pressão imobiliária prevista para os próximos anos.

O presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme, destacou que o texto aprovado buscou equilibrar crescimento urbano, preservação ambiental e proteção das áreas de interesse social.

“Foi uma discussão longa, técnica e muito importante para o futuro da cidade. Tivemos a preocupação de preservar as áreas de interesse social, proteger regiões ambientais e garantir que Taboão da Serra cresça de forma organizada”, afirmou.

Segundo Carlinhos do Leme, as audiências públicas tiveram papel fundamental na construção do texto aprovado em primeira votação. “A participação da população foi essencial. O Plano Diretor muda diretamente a vida das pessoas e precisava ser debatido com responsabilidade e transparência”, declarou.

A expectativa agora é para a segunda votação do projeto, que definirá oficialmente as novas regras de planejamento urbano de Taboão da Serra para os próximos anos.