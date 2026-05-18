Câmeras de segurança flagram homem atirando contra segurança de balada em Embu das Artes

Direto da redação

Um segurança de 36 anos foi baleado na manhã de sexta-feira (16) em frente a uma casa noturna localizada em Embu das Artes. O crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

As imagens mostram o momento em que um veículo Hyundai HB20 prata para próximo ao estabelecimento. Em seguida, um homem que estava dentro do carro realiza disparos na direção da vítima e foge logo após o ataque.

O segurança foi atingido pelos tiros e recebeu atendimento de uma equipe do Samu. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. O estado de saúde não foi informado.

Segundo informações, o atirador fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil realizou perícia no local e analisa as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Embu das Artes.