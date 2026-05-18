Previsão indica semana com mínima de 12°C e possibilidade de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem enfrentar uma semana de temperaturas baixas, céu nublado e períodos de chuva. De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros podem chegar à mínima de 12°C nos próximos dias.

A segunda-feira (18) será marcada por sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A mínima prevista é de 15°C e a máxima de 18°C, com acumulado de 6,6 mm de chuva e 100% de chance de precipitação.

Na terça-feira (19), o cenário continua instável, com sol, muitas nuvens e chuva passageira. As temperaturas variam entre 14°C e 18°C, enquanto a chance de chuva chega a 97%.

Já na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), o tempo deve permanecer mais firme, sem previsão de chuva, mas com muitas nuvens durante todo o dia. As máximas podem chegar a 21°C na quarta-feira e 19°C na quinta.

A sexta-feira (22) volta a ter previsão de chuva, principalmente durante a noite. O dia deve ser o mais frio da semana, com mínima de 12°C e máxima de apenas 15°C.

Segundo a previsão, a umidade do ar permanece elevada ao longo da semana e os ventos terão baixa intensidade em Taboão da Serra.