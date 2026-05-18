Trio é preso em desmanche clandestino de veículos durante operação da Polícia Civil em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de receptação e desmanche clandestino de veículos em Embu das Artes. A ação foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Taboão da Serra, durante investigação sobre roubos de caminhões e cargas na região da Rodovia Régis Bittencourt.

A operação aconteceu em um galpão no bairro Jardim Magali, onde os policiais encontraram veículos desmontados, peças automotivas e chassis sem identificação. Uma mulher, de 38 anos, e dois homens, de 22 e 37 anos, foram presos.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores monitoravam o imóvel quando perceberam a entrada de um caminhão-baú no local. A abordagem foi realizada no momento em que o veículo deixava o galpão. O motorista tentou fugir, mas acabou detido.

Na sequência, os agentes entraram no imóvel e encontraram outros suspeitos. Parte do grupo conseguiu fugir por uma área de mata nos fundos do terreno, mas dois homens foram capturados pelos policiais.

Durante as buscas, foram apreendidos um caminhão, um carro, uma caminhonete, uma motocicleta, além de diversas peças automotivas e partes de veículos sem identificação. Os policiais também localizaram peças de um caminhão completamente desmontado no interior do galpão.

Três celulares e outros objetos recolhidos no local foram encaminhados para perícia.

O trio foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação, associação criminosa e localização e apreensão de veículo e objetos no SIG da Delegacia Seccional de Taboão da Serra.