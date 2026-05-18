Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica podem receber até R$ 7,5 milhões para reforçar atendimentos nos prontos-socorros municipais

Direto da redação

O Governo de São Paulo ampliou a Tabela SUS Paulista para hospitais municipais e a medida deve beneficiar diretamente unidades de saúde de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D no ABC Paulista.

Na região dos Mananciais, quatro hospitais municipais passam a integrar o programa estadual, que complementa em até cinco vezes os valores pagos pela tabela federal do SUS para procedimentos realizados na rede pública.

Segundo o Governo do Estado, a região poderá receber até R$ 7,5 milhões por ano, de acordo com a produção e os atendimentos realizados pelas unidades contempladas.

Em Taboão da Serra, a unidade beneficiada é a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, conhecida como PS Antena . Já em Embu das Artes, foram contemplados o PS Unidade Mista de Saúde Central e o Hospital Aurelino Santos. Em Itapecerica da Serra, o programa atenderá o Pronto-Socorro e Maternidade Municipal Zoraide Eva das Dores.

A ampliação da Tabela SUS Paulista busca corrigir a defasagem histórica nos repasses federais, além de fortalecer financeiramente hospitais e municípios, ampliando a capacidade de atendimento à população.

Com a inclusão dos hospitais municipais, a expectativa do governo estadual é aumentar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, além de reduzir filas por atendimentos e cirurgias eletivas.

Desde a criação do programa, em 2024, o Governo de São Paulo afirma já ter destinado mais de R$ 9,7 bilhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Ainda de acordo com o Estado, a iniciativa contribuiu para a abertura e reativação de 8 mil leitos e para a realização de mais de 3,5 milhões de cirurgias eletivas em todo o território paulista.

Confira a lista de municípios da região com hospitais municipais contemplados pelo programa: