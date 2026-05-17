Taboão da Serra participa do Salão do Turismo 2026 e debate ações para fortalecer o setor

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra participou da 10ª edição do Salão do Turismo, realizado entre os dias 7 e 9 de maio, em Fortaleza. O evento reuniu representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir estratégias de fortalecimento e desenvolvimento do turismo no país.

Promovido com o tema “Do Lado do Povo Brasileiro”, o encontro contou com palestras, debates, apresentações culturais, gastronomia e discussões sobre inclusão, sustentabilidade, economia criativa, ecoturismo e valorização do artesanato.

A cidade foi representada pela servidora Manuela Costa, da Secretaria Municipal de Turismo (SMT), que destacou a importância da participação de Taboão da Serra no evento.

“Foi uma oportunidade de aprender e vivenciar o turismo no Brasil, conhecer culturas e entender como cada estado fomenta a área. Foi uma experiência extremamente importante para ampliar nosso conhecimento e trazer novas ideias para a nossa cidade”, afirmou.

Segundo Manuela, um dos principais temas debatidos foi a necessidade de promover um turismo mais inclusivo e acessível. Ela ressaltou que o assunto já vem sendo discutido pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

“A inclusão foi muito abordada, assim como a necessidade de desenvolver um turismo mais acessível e representativo. O COMTUR já traz essa necessidade de trabalhar um turismo mais inclusivo, percebendo a necessidade da cidade incluir”, destacou.

Durante o evento, também foram discutidas ações voltadas à valorização do artesanato, geração de renda e captação de recursos para os municípios. De acordo com a representante da SMT, muitas das ideias apresentadas no Salão do Turismo poderão ser aplicadas em Taboão da Serra.

“Muitas ideias serão compartilhadas com os conselheiros do COMTUR e também com os artesãos da cidade. Também foi tratado sobre geração e captação de recursos para o município, o que é extremamente importante para gerar empregos e movimentar a economia local”, completou.

Outro projeto citado pela servidora é a criação da Rota Negra em Taboão da Serra, iniciativa que está em fase de diálogo entre secretarias municipais.

A Secretaria Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo foram criados na gestão do prefeito Engenheiro Daniel com o objetivo de planejar e desenvolver políticas públicas voltadas ao fortalecimento da atividade turística na cidade.

O secretário municipal de Turismo, Lucas Leme, afirmou que o município vem conquistando espaço no cenário turístico regional.

“Hoje, Taboão da Serra já está no mapa do Ministério do Turismo e, inclusive, estamos até à frente de alguns municípios da região considerados potências turísticas. O turismo em Taboão da Serra vem crescendo, se estruturando e conquistando espaço”, declarou.