Prefeitura de Cotia abre processo seletivo na Saúde com 76 vagas e cadastro reserva

Direto da redação

A Prefeitura de Cotia abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Ao todo, são 76 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para atuação na rede municipal.

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 15 e 21 de maio de 2026, por meio do site oficial da Prefeitura de Cotia.

Segundo a administração municipal, o objetivo é reforçar o atendimento nas unidades de saúde enquanto a prefeitura aguarda a convocação de aprovados em concursos públicos.

As oportunidades são para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com jornadas entre 24 e 40 horas semanais. Os profissionais contratados também terão direito a vale-transporte, auxílio-alimentação de R$ 230 e adicional de insalubridade para alguns cargos.

Confira os cargos disponíveis:

Técnico de Enfermagem — 60 vagas, sendo três destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Salário de R$ 15,92 por hora, além de adicional de insalubridade. O cargo exige ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro profissional.

— 60 vagas, sendo três destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Salário de R$ 15,92 por hora, além de adicional de insalubridade. O cargo exige ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro profissional. Cuidador de Saúde Mental — 8 vagas, sendo uma para PCD. Remuneração de R$ 2.491,61, além de benefícios e insalubridade. É necessário ensino médio completo e curso de pelo menos 30 horas na área.

— 8 vagas, sendo uma para PCD. Remuneração de R$ 2.491,61, além de benefícios e insalubridade. É necessário ensino médio completo e curso de pelo menos 30 horas na área. Assistente de Farmácia — 5 vagas imediatas e cadastro reserva. Salário de R$ 1.692,97 mais benefícios. O candidato deve ter ensino médio completo e curso técnico em farmácia.

— 5 vagas imediatas e cadastro reserva. Salário de R$ 1.692,97 mais benefícios. O candidato deve ter ensino médio completo e curso técnico em farmácia. Fonoaudiólogo (Audiologia) — 2 vagas. O salário é de R$ 22,54 por hora trabalhada, além de insalubridade. É exigido ensino superior em Fonoaudiologia, título de especialista e registro no conselho profissional.

— 2 vagas. O salário é de R$ 22,54 por hora trabalhada, além de insalubridade. É exigido ensino superior em Fonoaudiologia, título de especialista e registro no conselho profissional. Enfermeiro do Trabalho — 1 vaga imediata e cadastro reserva. Remuneração de R$ 38,97 por hora, além de adicional de insalubridade. O cargo exige graduação em Enfermagem, especialização em Medicina do Trabalho e registro profissional.

A seleção será realizada por análise curricular e avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de junho e a homologação final deve acontecer em 8 de junho.

Os interessados deverão anexar currículo e documentos comprobatórios no momento da inscrição. Informações incorretas ou ausência de documentação podem levar à desclassificação do candidato.

Confira o edital completo:

Edital do processo seletivo da Saúde de Cotia

Faça a inscrição no site oficial da Prefeitura:

Prefeitura de Cotia – inscrições e informações