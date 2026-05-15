Dois secretários deixam o Governo Daniel nesta sexta (15); um substituto é anunciado

Por Allan dos Reis, direto da Redação

Os secretários municipais Marcus Vinícius (Relações Institucionais) e Adriano Teodoro (Assuntos Jurídicos) vão deixar seus cargos na Prefeitura de Taboão da Serra nesta sexta-feira (15). A informação foi confirmada pelo prefeito Engenheiro Daniel.

“Procede sim”, confirma Daniel. De acordo com o prefeito, o Jurídico já tem substituto, mas a Relações Institucionais o nome ainda não foi definido. “Marcus Vinícius está indo fazer um trabalho com o prefeito de Ourinhos. O nome do substituto ainda não foi definido”, diz.

Já Adriano Teodoro vai trabalhar na cidade de Sorocaba, onde mora, a convite do prefeito Rodrigo Manga. O substituto na pasta já foi definido, será o advogado Bruno Amaro de Almeida, que atualmente é o adjunto.

MUDANÇAS EM 2026

Em fevereiro deste ano, o prefeito Engenheiro Daniel já havia feito troca em duas secretarias: de Comunicação e da Mulher.