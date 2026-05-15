Governo de SP abre vagas temporárias para professores em Taboão da Serra com salários de até R$ 8,5 mil

Direto da redação / Foto: Reprodução/Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo abriu cadastro emergencial para contratação temporária de professores da rede estadual de ensino. Entre as cidades contempladas está Taboão da Serra, além de municípios da Grande São Paulo, interior e litoral paulista. O cadastro deve ser realizado até o dia 1º de junho no Banco de Talentos da Seduc-SP.

As oportunidades são destinadas a profissionais interessados em atuar no ensino fundamental e médio da rede pública estadual. As vagas são para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Inglês, Ciências e áreas correlatas.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), os salários podem chegar a R$ 8,5 mil, além de benefícios como vale-refeição e vale-transporte.

Podem participar professores licenciados, que terão prioridade no processo de atribuição de aulas. No entanto, o cadastro também está aberto para bacharéis, tecnólogos e estudantes do ensino superior que possuam habilitação ou autorização para lecionar.

Segundo a Seduc, para participar é necessário:

ter no mínimo 18 anos;

estar regular com a Justiça Eleitoral;

homens devem estar em dia com o serviço militar;

não possuir impedimentos legais para contratação no serviço público;

possuir habilitação ou autorização para lecionar na disciplina pretendida.

A iniciativa busca reforçar o quadro de profissionais nas escolas estaduais diante da demanda por professores em diferentes regiões do estado, incluindo Taboão da Serra.

Mais informações:

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo