Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra conquista 18 prêmios em festival internacional no Paraguai

Direto da redação

A equipe de ballet da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra voltou do Paraguai com 18 premiações conquistadas durante o concurso internacional Danza — Sueño en Movimiento, realizado entre os dias 7 e 10 de maio.

Ao longo da competição, a delegação taboanense se destacou em diversas categorias individuais e coletivas, garantindo 14 colocações no pódio e quatro premiações especiais concedidas à equipe.

Entre os destaques individuais está a bailarina Tayla Baldi, que conquistou o segundo lugar na categoria Variação Clássico de Repertório com a apresentação “Payasant”, além do primeiro lugar na mesma categoria com a coreografia “Princesa Florine”.

Nas categorias solo, também conquistaram o primeiro lugar as alunas Smayra Zampaolo, no Solo Clássico Livre Infantil; Letícia Cirino, no Solo Infantil Contemporâneo; Vitória Santana, na Variação Clássico de Repertório; Ana Tannus, no Solo Clássico Livre; Sabrinna Brito, na Variação Clássico de Repertório; e Aisha Tomaz, também na Variação Clássico de Repertório.

O professor Rodolfo Rodrigo comemorou o desempenho da delegação e destacou a importância do reconhecimento para as bailarinas.

“É sempre muito gratificante quando recebemos prêmios nesses festivais. É um reconhecimento do nosso trabalho e uma honra para as meninas, que ficam felizes demais em ter o seu desempenho reconhecido”, afirmou.

Além das premiações individuais, a Escola Municipal de Artes brilhou nas apresentações em grupo e conquistou o primeiro lugar em seis categorias:

Conjunto Infantil Clássico de Repertório, com “Amigas de Clara”, coreografia de Luma Lima;

Conjunto Infantil Técnica Livre, com “Rosas do Sertão”, coreografia de Elis Trindade;

Conjunto Adulto Técnica Livre, com “Ventos”, coreografia de Elis Trindade;

Conjunto Adulto Contemporâneo, com “Corpos que Ressonam”, coreografia de Cíntia Pessoa;

Conjunto Adulto Contemporâneo, com “Na Beira do Inconsciente”, também de Cíntia Pessoa;

Duo Misto Adulto, com “Carinhoso”, apresentado pelos professores Aline Lopes e Alan Camilo.

O secretário de Cultura, Economia e Indústria Criativas de Taboão da Serra, Maestro Edison, ressaltou o orgulho pelo desempenho da equipe e destacou o papel da Escola Municipal de Artes na formação de talentos.

“A Escola de Artes é um berço de talentos da nossa cidade, e todo o investimento feito traz frutos para Taboão da Serra. É um enorme prestígio ver jovens tão talentosos receberem os louros que tanto merecem. Parabenizo toda a equipe de professores e alunos que brilharam neste lindo festival”, declarou.

A delegação ainda recebeu quatro premiações especiais: Escola Excelência Acadêmica; Melhor Coreografia, com “Corpos que Ressonam”, da professora Cíntia Pessoa; Bailarina Revelação, para Aisha Tomaz; e Destaque Duo Misto, para Aline Lopes e Alan Camilo.