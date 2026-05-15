Fim de semana terá máxima de 25°C e possibilidade de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de temperaturas amenas e previsão de chuva entre sexta-feira (15) e domingo (17). Apesar de períodos de sol entre nuvens, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante as tardes e noites.

Nesta sexta-feira (15), os termômetros variam entre 14°C e 21°C. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e da noite.

No sábado (16), a máxima sobe para 25°C, com mínima de 15°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já no domingo (17), o tempo fica ainda mais instável. A mínima será de 17°C e a máxima também chega aos 25°C. Há previsão de chuva e trovoadas ao longo do dia, com possibilidade de temporal entre a tarde e a noite.

A umidade do ar permanece elevada durante todo o fim de semana, com índices que podem atingir 100%.