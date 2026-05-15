Sessão da Câmara Municipal de Taboão da Serra é pausada e votação do Plano Diretor fica para sexta-feira (15)

Da CMTS

A sessão da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizada nesta terça-feira, dia 12, foi interrompida e terá continuidade na próxima sexta-feira, dia 15, às 16h. O principal tema em discussão, o Plano Diretor, não chegou a ser votado durante o encontro.

Segundo o presidente da Casa, Carlinhos do Leme, a suspensão da sessão fez com que a análise do projeto fosse adiada. “Estava pautado o Plano Diretor, mas a sessão foi pausada e vai retornar na sexta-feira às 16h”, explicou.

Leme disse ainda que “quando se trata do Plano Diretor, não dá para ter pressa. Estamos falando do futuro da cidade pelos próximos anos. É um projeto complexo, que mexe com o desenvolvimento urbano, com a vida das pessoas, com o meio ambiente. Por isso, precisa ser analisado com muita responsabilidade. Não vamos colocar em votação sem a devida atenção, sem ter segurança de que é o melhor para Taboão da Serra.”

Apesar do adiamento da discussão principal, os vereadores avançaram na votação de outro ponto importante da pauta: a versão final das emendas impositivas ao orçamento municipal de 2026.

De acordo com Carlinhos do Leme, essas emendas passam por um processo conjunto entre Legislativo e Executivo antes da aprovação. “As emendas impositivas passam por um estudo entre Prefeitura e Câmara, com ajustes até chegar à versão final que foi votada hoje”, afirmou.

A expectativa agora é que, com a retomada da sessão na sexta-feira, o Plano Diretor volte ao centro do debate e avance na tramitação dentro do Legislativo.