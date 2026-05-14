Prefeitura de Taboão mantém vacinação de gestantes contra vírus que causa bronquiolite e pneumonia em bebês

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra segue com a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite e pneumonia em bebês nos primeiros meses de vida.

A vacina está disponível gratuitamente nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para grávidas com idade gestacional a partir de 28 semanas. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Segundo a Secretaria de Saúde, a imunização ajuda a proteger os bebês logo após o nascimento, reduzindo casos graves da doença, internações e até mortes causadas pelo vírus.

“O objetivo é proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida, período em que eles ficam mais vulneráveis às complicações respiratórias”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.

A pasta reforça que a vacina é segura, pode ser aplicada em gestantes de qualquer idade e protege contra os subtipos VSR A e B. O imunizante também pode ser tomado junto com a vacina da gripe e as vacinas contra a Covid-19.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, cartão do SUS e caderneta da gestante.

Confira as UBSs com vacinação disponível

UBS Jardim das Margaridas

UBS Jardim Record

UBS Parque Pinheiros

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

UBS Oliveiras/Marabá

UBS Santo Onofre

UBS Sílvio Sampaio

UBS Santa Cecília

UBS Jardim Suiná

UBS Jardim Salete

UBS Panorama

UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade

UBS Clementino

UBS Parque Laguna

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.