Prefeitura de Taboão mantém vacinação de gestantes contra vírus que causa bronquiolite e pneumonia em bebês

Direto da redação
A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra segue com a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite e pneumonia em bebês nos primeiros meses de vida.
A vacina está disponível gratuitamente nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para grávidas com idade gestacional a partir de 28 semanas. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Segundo a Secretaria de Saúde, a imunização ajuda a proteger os bebês logo após o nascimento, reduzindo casos graves da doença, internações e até mortes causadas pelo vírus.
“O objetivo é proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida, período em que eles ficam mais vulneráveis às complicações respiratórias”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.
A pasta reforça que a vacina é segura, pode ser aplicada em gestantes de qualquer idade e protege contra os subtipos VSR A e B. O imunizante também pode ser tomado junto com a vacina da gripe e as vacinas contra a Covid-19.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, cartão do SUS e caderneta da gestante.
Confira as UBSs com vacinação disponível
- UBS Jardim das Margaridas
- UBS Jardim Record
- UBS Parque Pinheiros
- UBS Dra. Maria José de Albuquerque
- UBS Oliveiras/Marabá
- UBS Santo Onofre
- UBS Sílvio Sampaio
- UBS Santa Cecília
- UBS Jardim Suiná
- UBS Jardim Salete
- UBS Panorama
- UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade
- UBS Clementino
- UBS Parque Laguna
A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.