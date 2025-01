Para limpar Embu das Artes, prefeito Hugo Prado inicia “Mega Operação Limpa Tudo”

Direto da Redação

Novo prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado iniciou neste sábado (4) sua primeira grande ação à frente da Prefeitura, é a “Mega Operação Limpa Tudo”, que vai percorrer os bairros da cidade, com grande acúmulo de lixo.

“Hoje demos início a uma grande mobilização com todas as equipes da Prefeitura e todos os nossos secretários nas ruas. É uma verdadeira força-tarefa para garantir que nossa cidade volte a ficar limpa e acolhedora para todos”, diz Prado.

Ele justifica que a produção de lixo aumentou mais de 30% no final do ano e a empresa responsável não deu conta de “fazer o recolhimento”. São pelo menos 11 caminhões, quatro retroescavadeiras, e com todo secretariado, que estão ajudando a catar lixo.