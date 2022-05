Cemur terá Workshop de Samba Rock no domingo (15)

Direto da redação

No domingo, (15) acontecerá o Workshop de Dança: Samba Rock no Cemur. A festividade será das 14h às 20h30, na Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo, e é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC), em conjunto com a Coordenadoria Especial de Promoção de Igualdade Racial (CEPIR). Para participar, basta contribuir com 1 kg de alimento não-perecível. Os itens arrecadados serão encaminhados à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

A Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma tarde recheada de atrações e muito samba rock. Haverá a Bateria da Escola de Samba Unidos da Vila Maria; aulas de samba rock e samba no pé com os professores Kubano e Criolé; apresentação dos DJs Scott e baile com Mestre Ataliba; exposição de tecidos, roupas e turbantes com estampas africanas; e caça-talentos de coreografia, durante o qual os três melhores casais receberão troféus. Além disso, haverá apresentação do grupo Quem de Nós e a apresentação ficará por conta de Noel Noka.

O responsável pelo Departamento de Parceria Público-Privada da SEC, Adimilson Pereira, o famoso Criolé, reitera a importância deste encontro no combate ao preconceito. “A participação da CEPIR/Taboão Igualdade Racial é o com poder de fala e ação afirmativa, já que o Samba Rock é uma dança que, como cultura, sofreu discriminação nos tempos da nova República no Brasil”, disse. “Através deste Workshop queremos democratizar e disseminar ainda mais o samba rock e promover uma tarde de muita integração e alegria para todos”, afirma Criolé.

De acordo com o secretário de Cultura Binho, eventos culturais serão promovidos e apoiados. “Esta é uma excelente oportunidade para aproximar os taboanenses e moradores da nossa região de uma cultura tão genuinamente brasileira como é o samba, em especial, o samba rock. Sempre que for possível, continuaremos promovendo e apoiando mais e mais eventos que valorizam nossas raízes, nossa história”, diz Binho.

Serviço:

Workshop de Dança – Samba Rock

Quando? Dia 15/05, das 14h00 às 20h30

Onde? Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Atrações:

• Esquenta e Escola de Samba Unidos da Vila Maria