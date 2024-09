Com aula show de sushis, Senac Taboão celebra 10 anos com programação aberta ao público

Por Geovanna Matos, no Jardim São Miguel

O Senac de Taboão da Serra celebrou, nesta terça-feira (10), seu décimo aniversário de atividades. Para marcar a ocasião, foi organizada uma programação especial, totalmente gratuita e aberta ao público, que se estenderá até o próximo sábado (14). O evento inclui rodas de conversa, palestras, oficinas e competições.

Nesta quarta-feira (11), a imprensa regional foi convidada para uma aula espetáculo de sushis e sashimis com o Chef Marcos Hama, professor do curso de gastronomia da unidade. Durante a aula, o Chef demonstrou o preparo do prato, contando com o auxílio dos próprios alunos. Ao final da experiência, todos tiveram a oportunidade de saborear os pratos e degustar um saquê.

Além da aula, foi realizada uma visita às instalações do Senac, que passaram por diversas melhorias estruturais e atualizações na grade de cursos. Foi inaugurado um novo laboratório voltado para os cursos técnicos de Design de Interiores e Paisagismo, equipado com toda a infraestrutura necessária para formar profissionais qualificados.



A unidade também passou a oferecer novos cursos, como inglês, organização básica de eventos, especialização técnica em urgência e emergência, além da implementação de turmas de Ensino Médio Técnico em Tecnologia da Informação.

Ana Cristina Celentano, gerente do Senac Taboão da Serra, falou sobre os 10 anos da unidade. “É uma alegria imensa poder fazer parte desses 10 anos de história do Senac Taboão. Foi uma década marcada por muitas conquistas, muitos sucessos, muitos desafios superados. Mas eu acho que, principalmente, a gente marca muito a transformação de vida das pessoas por meio da educação. Então isso aqui nos traz satisfação e orgulho”.

Nos próximos dias, a programação de comemoração vai contar com uma palestra com o estilista João Pimenta, oficina de pintura “Cinzas da Floresta” onde os participantes poderão pintar com cinzas de florestas, roda de conversa sobre empreendedorismo, batalha de robôs e caminhada fotográfica, registrando diversos pontos de Taboão da Serra.

Programação de aniversário

Confira a programação gratuita que o Senac Taboão da Serra preparou à comunidade:

● 12/9, 9h às 12h – Palestra Sustentabilidade e Futuro da Moda com o estilista João Pimenta, discutindo consumo e desconstrução de padrões.

● 12/9, 10h às 12h – Oficina de pintura (Cinzas da Floresta) onde os participantes poderão se expressar artisticamente utilizando tintas feitas com cinzas de florestas. Vagas limitadas a 32 participantes.

● 13/9, 10h às 12h – Roda de conversa sobre empreendedorismo com alunos finalistas do Empreenda e o empresário Pedro Paulo Candido da Chave Coworking.

● 13/9, 15h às 18h – Robatalha – 19 equipes compostas por nossos estudantes de TI competirão com robôs sumô, onde cada batalha terá 3 minutos de duração. Quem sair da arena primeiro perde. O evento será transmitido ao vivo pelo Instagram. Não é necessário inscrição.

● 14/9, 10h às 13h – Caminhada fotográfica em Taboão da Serra, passando pelas escadarias do Cristo Redentor, ruas da cidade, e terminando no Parque das Hortênsias. Os inscritos poderão fotografar com câmera ou celular.