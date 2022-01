Com lojas em Taboão e região, Burger King abre mais de 1 mil vagas de emprego

Direto da redação

A BK Brasil, dona das redes Burger King e Popeyes, com unidades em Taboão e região, inicia o ano com 1.162 vagas de emprego abertas em todo o país. As oportunidades são para atuar nos restaurantes das marcas e no time corporativo, nas áreas de Tecnologia, Jurídico, Financeiro, Marketing e Vendas.

Os interessados em atuar nas lojas da marca devem fazer as inscrições via Whatsapp, por meio do número (11) 94317 6360, onde a empresa, desde 2019, possui um bot para recrutamento. Já para participar do processo seletivo das vagas corporativas, basta acessar o banco de vagas da empresa no LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/burger-king-do-brasil/jobs/).

Para os restaurantes, estão disponíveis posições para o time de liderança: Coordenador de turno e Gerente de Restaurante, com exigência de nível superior cursando ou completo; Atendimento, para quem esteja cursando ou tenha terminado o ensino médio, e Técnico em manutenção, com formação em curso técnico de Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação Industrial.

Já no corporativo, com escritório localizado em Barueri, a companhia busca profissionais para ocupar cargos de Gerente Digital, Coordenador de Trade Marketing, Assistente Financeiro, Analista de Sistema, Coordenador de Expansão, Analista Contábil, Analista de Auditoria Interna, Gerente de planejamento Estratégico e RI, entre outros. Os candidatos devem possuir ensino superior e, em casos mais sênior, pós-graduação.

Os aprovados serão contratados em regime CLT e receberão além do salário fixo, uma remuneração variável, compatíveis com o mercado, além de benefícios como convênio médico, seguro de vida, programa de qualidade de vida e para gestantes, Gympass e vale transporte. Com forte investimento em seus colaboradores, a BK Brasil ainda aposta em um programa de trilha de carreira para quem deseja crescimento.