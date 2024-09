Consultório Móvel da Prefeitura de Taboão da Serra atende moradores no Pirajuçara até sexta-feira (6)

Direto da PMTS

A região do Pirajuçara recebe até sexta-feira, 06 de setembro, o Consultório Móvel da Prefeitura de Taboão da Serra, veículo da Secretaria de Saúde que oferta consultas com médico e enfermagem, além de vacinação contra a gripe. Os atendimentos aos munícipes estão sendo realizados por ordem de chegada, das 9h às 12h, na Rua Enus Araújo, altura 25, no Jardim Panorama (cruzamento com a rua da feira de domingo do Pirajuçara). É preciso apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS.

Com o objetivo de ampliar os atendimentos aos moradores, o Consultório Móvel é uma das novidades implementadas em Taboão da Serra pelo Governo Aprígio.

“Essa unidade itinerante permite que os serviços essenciais, como consultas médicas e vacinação contra a gripe, cheguem até os bairros, facilitando o acesso e garantindo que todos possam cuidar da saúde de forma prática e ainda mais acessível. Essa é mais uma ação do nosso governo para promover uma cidade mais saudável e justa para todos”, afirmou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Consultório Móvel

Pirajuçara De 03 a 06/09 – das 9h às 12h

Local: Rua Enus Araújo, altura 25, no Jardim Panorama (cruzamento com a rua da feira de domingo do Pirajuçara)