Prefeitura de Taboão da Serra entrega ampliação da UBS Santa Cecília

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra realizou a entrega da obra de ampliação e revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cecília. A cerimônia de inauguração aconteceu no dia 20 de agosto, na Rua Henrique de Moraes Camargo, 143, no Jardim Santa Cecília.

A ampliação da UBS Santa Cecília incluiu a construção de uma nova ala com cinco consultórios adicionais, ampliação da sala de ginecologia, nova pintura, entre outras melhorias que garantem maior conforto, acessibilidade e segurança aos pacientes e servidores.

Com essa expansão, a unidade passa a ter uma estrutura ainda mais robusta para atender as mais de 30 mil famílias da região do Parque Pinheiros e adjacências.

O secretário de Saúde de Taboão da Serra, José Alberto Tarifa, destacou a importância dessa obra para a comunidade local. “O investimento na ampliação da UBS Santa Cecília reflete o nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população de Taboão da Serra. Com essa ampliação, estamos não apenas aumentando a capacidade de atendimento, mas também melhorando a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade”, disse.

“A nova estrutura permitirá um acolhimento ainda mais humanizado, com mais consultórios, novos equipamentos e espaços dedicados a especialidades que antes não estavam disponíveis. Essa entrega é um marco importante em nosso trabalho contínuo de garantir que todos tenham acesso a um atendimento de saúde digno e eficiente”, completou o secretário de Saúde.

A obra foi executada com recursos municipais e contou com uma emenda impositiva do vereador Anderson Nóbrega. Com a ampliação, a UBS Santa Cecília se torna uma referência ainda maior em qualidade de atendimento na região.