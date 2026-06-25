Veja fotos do fotógrafo taboanense Victor Monteiro na vitória do Brasil sobre a Escócia e classificação para o mata-mata

Por Samara Matos, na redação / Fotos: Victor Monteiro

O fotógrafo Victor Monteiro, morador de Taboão da Serra, registrou nesta quarta-feira (24) mais um momento histórico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Credenciado para cobrir o maior evento do futebol mundial, ele acompanhou de perto a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a liderança do Grupo C e a classificação para a fase mata-mata da competição.

A partida foi disputada nos Estados Unidos e contou com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha. O confronto também marcou a estreia de Neymar nesta edição do Mundial, após período de recuperação física.

Por trás das lentes, Victor Monteiro registrou os principais lances da partida, incluindo momentos de comemoração, disputas de bola e a atuação dos jogadores brasileiros durante a classificação para a próxima fase.

A cobertura da Copa do Mundo representa um dos maiores desafios da carreira do fotógrafo taboanense. Victor iniciou sua trajetória fotografando partidas de futebol de várzea em Taboão da Serra e, ao longo dos anos, construiu experiência em eventos esportivos, campanhas e produção de conteúdo.

Agora, diretamente dos gramados da Copa do Mundo FIFA 2026, o profissional leva o nome de Taboão da Serra para o cenário internacional, registrando alguns dos momentos mais importantes do esporte mundial.