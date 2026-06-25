Rua Francisco dos Santos terá sentido único a partir de segunda-feira (29) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) de Taboão da Serra anunciou uma alteração no trânsito da Rua Francisco dos Santos, no Jardim Três Irmãos, região do Jardim Maria Rosa. A partir da próxima segunda-feira (29), o trecho entre a Rua Antônio Teixeira Pinto e a Avenida Maria Rosa passará a operar em sentido único em direção ao Centro.

Segundo a Prefeitura, a mudança será definitiva e tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Com a implantação da mão única, a faixa reversível que funciona diariamente entre 6h e 9h deixará de existir.

De acordo com o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, a medida foi planejada para organizar melhor a circulação de veículos na região.

“Com a implantação da mão única, conseguimos ordenar o fluxo de veículos, aumentar a segurança dos motoristas e pedestres e proporcionar mais agilidade para quem utiliza a via diariamente”, destacou.

Como ficará o trânsito

Os motoristas que trafegam pela Rua José Pestana no sentido bairro e costumavam seguir em frente para acessar a Rua Francisco dos Santos deverão utilizar um novo percurso.

A orientação da SETRAM é que os condutores entrem à direita na Avenida Maria Rosa e, em seguida, façam a conversão à esquerda na praça da Rua Francisco dos Santos.

Às quartas-feiras, quando ocorre a feira livre na região, o acesso deverá ser feito pela Avenida Maria Rosa e pela Estrada de São Francisco.

Outras mudanças na região

Além da alteração no sentido da via, a SETRAM realizará intervenções complementares para melhorar a organização do trânsito e a segurança dos pedestres.

Entre as medidas previstas estão:

Readequação de faixas de pedestres;

Implantação de faixa de retenção;

Criação de área de conflito (yellow box);

Atualização da sinalização vertical e horizontal;

Adequações viárias na Avenida Maria Rosa.

A Prefeitura orienta motoristas e moradores a redobrarem a atenção nos primeiros dias após a mudança e a respeitarem a nova sinalização instalada no local.