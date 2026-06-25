Após sucesso de público, Arraiá do Shopping Taboão ganha nova edição de 26 a 28 de junho

Direto da redação

O sucesso de público levou o Arraiá do Shopping Taboão a ganhar mais um fim de semana de programação. A festa junina retorna nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 12h às 22h, no estacionamento descoberto do centro de compras, em Taboão da Serra.

Com entrada gratuita, o evento reúne atrações para toda a família, incluindo apresentações musicais ao vivo, barracas com comidas típicas, food trucks, espaço infantil e brincadeiras. A estrutura também conta com segurança e área preparada para receber moradores da cidade e visitantes da região.

Segundo o Shopping Taboão, a ampliação da programação ocorreu após a grande adesão do público nas primeiras semanas do evento. A proposta é oferecer mais uma oportunidade para que as famílias aproveitem as tradicionais festividades juninas sem precisar sair da cidade.

“O retorno do público foi muito positivo e percebemos o desejo das famílias de terem mais uma oportunidade de aproveitar o Arraiá. Por isso, decidimos ampliar a programação com mais um fim de semana, mantendo a proposta de oferecer música, gastronomia, diversão e uma estrutura segura e acolhedora para todos”, destacou João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão.

Além das atrações culturais, os visitantes poderão aproveitar pratos tradicionais das festas juninas, como milho, cural, canjica, arroz doce, maçã do amor, hot dog e vinho quente. O espaço gastronômico também contará com opções de alta gastronomia regional, cervejas artesanais e hamburguerias da região.

A expectativa é que o evento volte a atrair um grande público e movimente o lazer e a economia local durante o último fim de semana de junho.

Serviço

Arraiá do Shopping Taboão

📅 26, 27 e 28 de junho

🕛 Das 12h às 22h

📍 Estacionamento descoberto do Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro – Taboão da Serra

🎟 Entrada gratuita