Prefeito Aprígio demite secretária, muda comando da GCM e promete humanizar corporação

Direto da Redação

Um dia após demitir a secretária de segurança Michele Santana e mexer no comando da GCM, o prefeito Aprígio nomeou o novo secretário Tenente Paulo Sérgio da Silva, o comandante da guarda, GCM Marcelo Borgatto, e o subcomandante Assunção. O pedido é “para humanizar a corporação”. Nem as questões políticas, já que o novo comandante apoia um candidato a vereador de outra chapa, foi capaz de impedir a nomeação.

“Veio o convite e assumo o comando a partir de amanhã [terça-feira]. O pedido é humanizar a guarda”, resumiu Borgatto, que tem mais de 30 anos de corporação. A corporação tem mais de 250 guardas efetivos.

DEMISSÃO

A secretária Michele Santana foi demitida após afastar os guardas municipais, que faziam parte da Patrulha Guardiã Maria da Penha. As mudanças causaram estranheza e o Ministério Público questionou o Governo das justificativas. Uma reunião entre o prefeito e promotores na semana passada selou a demissão. No início da tarde desta terça (3) a ex-secretária estava com o novo secretário e disse manter apoio ao Governo Aprígio.