Ex-mulher e filha de Nahim disputam herança em batalha judicial na Comarca de Taboão da Serra

A morte do cantor Nahim, ocorrida em 13 de junho, deu início a uma acirrada disputa judicial na Comarca de Taboão da Serra entre sua filha mais velha, Noelle Leduc, e sua ex-companheira, Andreia Andrade, pelos bens deixados pelo artista. Nahim foi encontrado morto em sua residência, com a causa do falecimento sendo apontada como acidental. O cantor não deixou testamento, o que agravou a briga pela herança.

A controvérsia começou quando Andreia, ex-esposa de Nahim, entrou com um pedido na Justiça para ser nomeada como administradora dos bens do cantor. A solicitação, entretanto, foi contestada por Noelle, que alegou conflito de interesse por parte de Andreia, argumentando que a ex-companheira não vivia mais com Nahim na época de sua morte. Entre os bens em disputa está uma propriedade avaliada em R$ 4 milhões, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo.

De acordo com o portal “Notícias da TV”, que teve acesso aos documentos do caso, os advogados de Noelle classificaram a atitude de Andreia como “irresponsabilidade administrativa e judicial”. Além de contestar o pedido de administração dos bens, Noelle também solicitou que Andreia fosse obrigada a listar possíveis bens ocultos de Nahim e a devolver o valor arrecadado em um bazar beneficente, realizado com os pertences do cantor. Esses recursos, segundo Noelle, deveriam ter sido destinados a ONGs de apoio a animais.

Em entrevista ao “Notícias da TV”, Andreia Andrade rebateu as alegações de Noelle, afirmando que a relação entre a filha e o cantor era distante e que Noelle teria se reaproximado do pai apenas por interesse na herança. Andreia afirmou ainda que impediu a presença de Noelle no velório de Nahim, devido à tensão existente entre elas.

Andreia também acusou Noelle de ter mantido sua filha afastada do avô por rancor, questionando o repentino interesse pelos bens do pai. “Se ela não queria saber do pai, por que quer a parte dele? E nem precisa, tendo em vista que tem um bom patrimônio. Ela é uma pessoa má e cruel, não perdoou o pai. E deve ter se esquecido que ele cuidou dela até a sua formação”, declarou Andreia, ressaltando que Nahim já previa discussões em torno de sua herança.