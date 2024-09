Com bandeira vermelha patamar 2, contas de luz ficam mais caras no mês de setembro

Por Geovanna Matos, direto da Redação

A conta de luz vai sofrer um aumento significativo neste mês de setembro devido à elevação da bandeira tarifária para vermelha patamar 2, conforme anunciado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Esta é a primeira vez em pouco mais de três anos que essa bandeira é acionada, com a última ocorrência registrada em agosto de 2021.

Essa decisão se deve à previsão de que os níveis de água nos reservatórios das hidrelétricas do Brasil estejam cerca de 50% abaixo do que é considerado normal. Com isso, cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos terão um acréscimo de R$ 7,87 na conta de luz.

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior, e a verde, sem custo extra.