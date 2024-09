Aprígio faz caminhada no Jardim Comunitário, destaca obras na região e celebra facilidade de locomoção com a BR municipalizada

Por Allan dos Reis, no Jardim Comunitário

O prefeito Aprígio (Podemos), que busca a reeleição, caminhou neste domingo, dia 1º de setembro, pelas ruas do Jardim Comunitário ao lado do deputado e candidato a vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega e centenas de apoiadores e candidatos a vereadores. Ele reforçou suas realizações na região como parque, entrega de escrituras, abertura de rua entre outras ações, como a abertura do retorno na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt), que facilitou a vida dos motoristas, que não precisam mais se deslocar até Embu das Artes para retornar.

Ele também destacou ações da Cooperativa, que presidiu até virar prefeito, que aumentaram os empregos na região. O novo empreendimento fica em Embu das Artes, na divisa com Taboão. Mas o prefeito Aprígio destacou que a população da região tem elogiado as obras realizadas ao longo da antiga rodovia, que foi municipalizada.

“A população e os comerciantes estão parabenizando pelo nosso trabalho e dizendo, que não esperavam em tão pouco tempo a gente iria dar esse conforto da rodovia para eles chegarem mais rápido na casa deles”, diz Aprígio.

Em seguida, partiu para o ataque ao candidato de oposição Engenheiro Daniel. “Ele diz que vai devolver a rodovia. Daniel, você é burro, a rodovia não se devolve mais. A União [Governo Federal] não aceita a rodovia. Você disse que eu não iria fazer obras antes da eleição, a rodovia está 80% pronta e funcionando”, afirma Aprígio.

Candidato a vice, Nóbrega deu uma sugestão aos opositores para falarem a respeito da rodovia, que virou avenida. “Quem está dando a resposta é a população. Com relação a rodovia, consulte o povo. As pessoas dessa região têm dito da coragem do Aprígio, de ter lembrado dessa região, do São Judas e do Comunitário. Vai ao Intercap e conversa com as pessoas que moram no Intercap e perguntem o que acharam dessas intervenções. A melhor pesquisa é diretamente com o povo”, diz.

Durante a entrevista o prefeito também fez críticas a um candidato a vereador do Psol.